男性をホテルなどに誘い込み2人死亡、1人意識不明　連続殺人事件の女性被疑者は「サイコパス」だった【韓国】

薬物が入った飲料を飲ませて男性2人を相次いで死なせた「江北（カンブク）モーテル連続殺人事件」の被疑者である20代女性が、サイコパス（反社会性パーソナリティ障害）であると判明した。

ソウル江北警察署は3月4日、被疑者である20代女性キム氏に対するサイコパス診断テスト（PCL-R）の結果、サイコパスの基準に該当するという結果が出たと明かした。

サイコパス診断テストは、冷淡さ、衝動性、共感の欠如、無責任など、サイコパスの性格的特性を指数化する検査だ。全20項目で構成されており、40点が満点となる。

韓国国内では通常、25点を超えるとサイコパスに分類される。キム氏はこの検査で、基準値以上の点数を受けたことが把握された。

警察は同日、キム氏のサイコパス診断テストの検査結果を検察に送付した。

キム氏は昨年12月から今年2月にかけて、ベンゾジアゼピン系の薬物が入った飲料を男性たちに渡し、カフェの駐車場やホテルなどの宿泊施設で飲ませた後、2人を死なせ、1人を意識不明に陥らせた疑いで、先月19日に検察へ身柄付きで送検された。ベンゾジアゼピンとは、向精神薬成分の一種である。

警察は、キム氏が他の男性にも薬物入りの飲料を渡した状況を更に追加で把握しており、調査を進めている。

