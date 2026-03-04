1児の母・土屋太鳳「小さな家族と一緒に作った」 ひな祭りの“ハート型”押し寿司を披露「彩り鮮やかでおいしそう」「愛がギュウギュウに詰まっている押し寿司ですね」
俳優の土屋太鳳（31）が3日、自身のインスタグラムを更新。ひな祭りに「小さな家族と一緒に作った」という“ハート型”のかわいらしい押し寿司を披露した。
【写真】「愛がギュウギュウ」“小さな家族”と一緒に作った押し寿司を披露した土屋太鳳
土屋は「小さな家族と一緒に作った押し寿司はちょっと希ちゃんのケーキみたい ドタバタしながら作ったので具材を入れ忘れたり途中で食べたくなってしまったりしたけれど味は美味しかったです ちなみにハートの真ん中にトッピングしているのは家族みんなが大好きな、ちりめん山椒」と紹介し、押し寿司の写真をアップ。
また、投稿では「東京は一気に寒くなっていて雪の気配を感じるほど冷たい雨が降ってます でも雲の上にはワームムーンとも呼ばれる3月の満月とその満月が皆既月食によって生まれるブラッドムーンが輝いていると思うので、願いを込めながら夜を過ごしたいと思います」と明かし、「今夜から明日は寒くなるようなので冷えないよう気を付けてくださいね」と気遣いのコメントも添えた。
これに対し、ファンからは「可愛いステキな愛あふれるちらし寿司」「彩り鮮やかでおいしそう」「一緒に押し寿司作っていい思い出になりますね」「愛がギュウギュウに詰まっている押し寿司ですね」「パパも喜ばれたでしょう！」「幸せな気持ちが心いっぱいに広がりました」など、さまざまな反響が寄せられている。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太（31）との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を「奇跡の連続でした」と発表した。
【写真】「愛がギュウギュウ」“小さな家族”と一緒に作った押し寿司を披露した土屋太鳳
土屋は「小さな家族と一緒に作った押し寿司はちょっと希ちゃんのケーキみたい ドタバタしながら作ったので具材を入れ忘れたり途中で食べたくなってしまったりしたけれど味は美味しかったです ちなみにハートの真ん中にトッピングしているのは家族みんなが大好きな、ちりめん山椒」と紹介し、押し寿司の写真をアップ。
これに対し、ファンからは「可愛いステキな愛あふれるちらし寿司」「彩り鮮やかでおいしそう」「一緒に押し寿司作っていい思い出になりますね」「愛がギュウギュウに詰まっている押し寿司ですね」「パパも喜ばれたでしょう！」「幸せな気持ちが心いっぱいに広がりました」など、さまざまな反響が寄せられている。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太（31）との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を「奇跡の連続でした」と発表した。