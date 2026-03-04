東京五輪競泳の女子個人メドレーで、200メートル、400メートルの2種目で金メダルに輝いた大橋悠依さん（30）が4日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

大橋さんは【ご報告】と題してはじめ、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました」と投稿。さらに「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながらこれまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います 今後ともよろしくお願いいたします」とつづり、花束を抱えた写真や結婚指輪も披露した。

すでに結婚届を提出していると説明し「お祝い待ってます」とお茶目な一言も添えた。

この投稿には、女子レスリングで金メダルの登坂絵莉さんや、五輪（オリンピック）の公式インスタグラムからも「おめでとうございます」と反応が届くなど、祝福の声が広がった。

大橋さんはパリ五輪では200メートル個人メドレー準決勝で敗退。24年10月に現役引退を発表し、所属先だったイトマンスイミングスクールの特別コーチとして、後進の育成に力を注いでいた。

また25年4月には自身のSNSで「東洋大学大学院 健康スポーツ科学研究科 栄養科学専攻 博士前期課程1年 がんばります」とつづり、大学院への進学を報告していた。

◇大橋 悠依（おおはし・ゆい）1995年（平7）10月18日生まれ、滋賀県出身の30歳。草津東高から東洋大に進学し、平井コーチに師事。世界選手権は17年に200メートル個人メドレーで銀、19年に400メートル個人メドレーで銅を獲得した。21年東京五輪で個人メドレー2冠を達成。地元・彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」を愛する。陸上の桐生祥秀とは同郷の同い年で、中学時代から顔見知り。身長1メートル74。血液型B。