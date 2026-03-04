俳優・松雪泰子が、自重エクササイズで体の歪みや痛みを解消する運動療法「エゴスキュー・メソッド」のインストラクター資格を取得をしたと明かした。

【映像】メソッドを実演する松雪

松雪は3月2日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。53歳になった今も変わらない美と健康の秘訣を明かした。

「インストラクターの資格をお取りになったというのは？」と黒柳に聞かれると、松雪は「コロナの時にちょっと時間が空いたときがあったので、セルフメンテナンスできる運動を学びたいなというふうに思いまして…」と切り出した。

『エゴスキュー・メソッド』とは、簡単な自重エクササイズで骨格を正しい位置に戻し、腰痛や肩こり、膝の痛みなどを根本的に改善することを目指す運動療法。

松雪が「自分の骨格のバランスを自分の体重の重さだけを使って、ある形をキープすることによって骨格を調整していくというものなんです」と説明すると、黒柳は少し難しそうに苦笑。

松雪が「でも簡単なんです」と笑い、いくつかの例を実演してみると、黒柳も興味を持ったようで「首（が痛い場合）はどうやるんですか？」と質問。

「首は骨盤の歪みが影響していることが大半なので…。例えばですけど、段差のある階段のところとかで踵を落とした状態でずっとキープするという…」と動作を交えて伝授。「すると背中全体が縦に伸びていくんですね。踵を落とすことによって骨盤が自ずと整っていくので、頭蓋骨の歪みが調整されていくんです」と解説した。

すると黒柳は背筋を伸ばし「へー今こうやってるだけでも随分違いますよね。今まっすぐですもんね」と感想を述べ、「いいです。ありがとう」と笑った。

（『徹子の部屋』より）