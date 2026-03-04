田中佑美【写真：奥井隆史】

インスタグラムを更新

　陸上女子100メートル障害の田中佑美（富士通）がインスタグラムを更新。年間表彰式「UNIVAS AWARDS2025-26」にプレゼンターとしての参加を報告した中で、艶やかな装いに注目が集まっている。

　ゴージャスな佇まいだった。

　両肩が露わになったドレスを纏った田中。競技中のイメージから一変、ミディアムボブヘアを左右に分け、表彰者を称えていた。

　自身のインスタグラムで「UNIVAS AWARDS2025-26において、プレゼンターとして参加させていただきました 受賞された皆様、おめでとうございます」と文面に綴り、実際の画像を公開。ドレス姿に反響が広がっていた。

「うわ!!　めちゃくちゃ素敵」
「スタイルも笑顔も素敵すぎる」
「ゆみちゃんのパンプス姿初めて見た！」
「なんて素敵な笑顔なんだっ」
「本当に素敵です」
「リツジョ　強くて可愛い」

　27歳の田中は高校時代にインターハイ連覇、大学時代に学生No.1に輝いた実力者。2024年のパリ五輪、昨年9月に東京で開催された世界選手権に出場した。

（THE ANSWER編集部）