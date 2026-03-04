インスタグラムを更新

ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が4日、インスタグラムで現役引退の意向を表明した。これに、姉の菜那さんが自身のインスタグラムで思いを寄せた。

美帆は「競技人生の進退に関わること」と記し、英語と日本語で今後の去就に言及。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします」と明かした。

31歳の美帆はミラノ・コルティナ五輪で500、1000メートル、団体パシュートで銅メダルを獲得。2018年平昌五輪ではメダル3つ、22年北京五輪では4つのメダルを獲得し、通算メダル数は夏・冬季を通じて日本女子最多の10個を獲得している。

これに菜那さんも自身のインスタグラムで反応。「兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ」と記し、「お姉ちゃんは妹の応援をするためにオランダに行ってきます」と最後のレースを現地で見守ると明かした。

以下、投稿全文。

「美帆がスケート人生の今後のことについて発表していました。

兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ。

そして想像しただけでドキドキしちゃう！！ スピードスケートで世界のトップを走り続けそして世界をも魅了し続けてきた

『高木美帆』

という選手の一区切りをつける大切なレースをスケート大国のオランダで観れるという事。

めちゃくちゃ楽しいだろうなー このレースは絶対生で観て応援したい！ということで、お姉ちゃんは妹の応援をするためにオランダに行ってきます

現地じゃなくても応援は選手の元にちゃんと届くので一緒に応援しましょー」



（THE ANSWER編集部）