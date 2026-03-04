『SPA！デジタル写真集 白濱美兎「ふわふわバストのしろうさぎ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！デジタル写真集 白濱美兎「ふわふわバストのしろうさぎ」』

白濱美兎は、2006年、鳥取県生まれ。2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、グラビア界を席巻。各誌の表紙を飾るなど日々注目度が上がっている。最新情報は、X（@shirahama_miu）、Instagram（@shirahama_miu）で発信中。

タイトルの通り、表紙はふわふわバストをババンと露出したビキニカットを採用。誌面では、海浜浴場で楽しむ瞬間が切り取られていく。麦わら帽子とワンピースを着て砂浜を歩く様子を下からのアングルで撮影したカットでは、小さな顔より大きなバストが圧巻。海水浴を楽しむシーンでは、ピンクの紐パンビキニ姿で髪を結い、まぶしい笑顔を見せている。さらに、夕暮れをバックに、照れくさそうにほほ笑む姿も収録されている。

提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：菊地文子

