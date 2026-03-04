5月4日（月）、11日（月）深夜24時30分放送！“存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画「架空名作劇場」第2弾として主演・松田好花で完全新作ドラマが放送決定！第1弾「人情刑事 呉村安太郎」の上映会イベントの開催も決定！

テレ東では、5月4日（月）と11日（月）に、ドラスティックマンデー枠（月曜深夜24時30分～25時00分）にて、「架空名作劇場」の第2弾を放送します。

本作は‟存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画。「いつか本物の名作を作りたい！」という若きテレビマンたちが、昔の番組に学びながら“架空の名作ドラマ”に挑戦します。昨年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」を放送。放送中のXでのトレンド入りや、TVer・YouTubeなどで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど人気のコンテンツとなりました。その反響を受け、今回、「架空名作劇場」第2弾として完全新作ドラマの制作が決定しました。

今回も前作同様、YouTube再生数470万回超えの「友近サスペンス劇場」を筆頭に、80～90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組みお届けします。

主演を務めるのは、先日「日向坂46」を卒業し、地上波ドラマ初主演となる松田好花。今回はどんな‟あの頃“の名作ドラマが地上波に帰ってくるのか？続報をお待ちください！

＼「人情刑事 呉村安太郎」の上映会イベントの開催が決定！／

さらに、「架空名作劇場」第2弾の放送決定を記念して、「人情刑事 呉村安太郎」上映会イベントの開催が決定しました！イベントには、主演を務めた平子祐希（アルコ＆ピース）、「架空名作劇場」第2弾の主演を務める松田好花、そしてその2作品の監督を務める西井紘輝の3名が登壇予定です。あの‟名作”を大きなスクリーンで見られるほか、撮影の裏話などを聞ける貴重な機会となる本イベントのチケットは絶賛発売中です！ぜひお買い求めください！

≪イベント概要≫

【タイトル】 ㊗架空名作劇場「第2弾」放送決定記念！！呉村と見る『人情刑事 呉村安太郎』上映会

【開催日時】 2026年5月2日（土）開場 18時30分／開演19時00分～

【会場】 池袋HUMAXシネマズ（東京都豊島区東池袋1-22-10）

【登壇者】 平子祐希（アルコ＆ピース）、松田好花、西井紘輝監督（フィルムエスト／VIVIA）

【価格】 4,000円(税込)

≪番組概要≫

【タイトル】架空名作劇場 第2弾

【放送日時】2026年5月4日（月）＆11日（月）深夜24時30分～25時00時

【放送局】テレビ東京

【企画】テレビ東京 フィルムエスト

【監督】西井紘輝（フィルムエスト／VIVIA）

【主演】松田好花

【チーフプロデューサー】星俊一（テレビ東京）

【企画・プロデューサー】光長裕紀（テレビ東京）

【プロデューサ―】渡邉崇（VIVIA）山口良子（VIVIA）

【制作】テレビ東京

【制作協力】フィルムエスト／VIVIA

【公式X】@Filmest_TX https://x.com/Filmest_TX

【公式Instagram】@filmest_tx https://www.instagram.com/filmest_tx

【公式TikTok】@filmest_tx https://www.tiktok.com/@filmest_tx