矢口真里、ミニスカ×ニーハイブーツで美脚チラリ「可愛すぎて目の保養」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】タレントの矢口真里が3月3日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。
【写真】43歳元モー娘。「可愛すぎて目の保養」ミニスカ姿で抜群スタイル披露
矢口は「ちょっと前の衣装たち」と記し、様々な衣装ショットを複数枚投稿。猫耳をつけたカジュアルなデニムロングスカートのコーディネートやボリュームのある白地に黒いドットのチュールスカート衣装などに加えて、チェックのボウタイブラウスにブラウン系のジャケットとミニスカートのセットアップにニーハイブーツを合わせた姿を披露し、美しい脚をのぞかせている。
ここの投稿に、ファンからは「何着ても似合う」「可愛すぎて目の保養になる」「天使」「ミニスカ最強」「スタイル良すぎ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
