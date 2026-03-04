工藤静香、手作りちらし寿司など“ひな祭りディナー”が「芸術的」「豪華すぎる」「お寿司屋さんみたい」
歌手の工藤静香が4日までにInstagramを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が多数集まった。
【写真】工藤静香、手作りちらし寿司など“ひな祭りディナー” 完成までの様子も（4枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回の投稿では「こんなに美しい鯛のアラが売っているとラッキーな気持ちになりませんか？笑 ひな祭りはちらし寿司を作りたくなります！ そしておっきな蛤！」と手作り料理を披露。完成までの様子も添えた。
ファンからは「芸術的」「豪華すぎる」「お寿司屋さんみたい」などの声が多数集まった。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
