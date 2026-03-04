“超高級車を次々購入”車好き美女YouTuber、新たな1台が話題「凄すぎ」「かっこいい色」
【モデルプレス＝2026/03/04】インフルエンサーのあま猫が3月2日、自身のInstagramを更新。高級車の納車を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】車好き美女YouTuber「ボディカラーもお気に入り」ハサミのようにドアが開いた納品車
フェラーリやランボルギーニ、レクサス等の高級車オーナーのあま猫。「遂に念願の初マクラーレン…」「最後のガソリンモデルの750S Spiderが納車されました」と、新たな愛車の到着を報告。「実は納車されるまでに3度も試乗した車は今回が初めて…」と明かし、「見た目の美しさだけでなく走りに惚れた1台です。ランタナパープルのボディカラーもお気に入り」と、鮮やかな紫色の車体の前で花束を抱える姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「納車おめでとうございます」「凄すぎ」「かっこいい色」「最高の1台ですね」「車選びのセンスが大好き」「走ってるところ見てみたい」といった反響が寄せられている。
あま猫は、平日は会社員として働き、休日は趣味の車にどっぷり漬かるという「車好きOL」として有名になったYouTuber。現在は会社経営者兼YouTuberとして活躍し、複数の高級車を所有している。（modelpress編集部）
◆あま猫、念願の初マクラーレン納車を報告
◆あま猫の投稿に反響
