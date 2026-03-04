n.SSign¡¢Japan 3rd Single¡ÖFEELIN’ GOOD¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡£TBS·Ï¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù3·îED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë
n.SSign¤¬ËÜÆü3·î4Æü¤ËJapan 3rd Single¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¤¬TBS·Ï¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù3·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¤Ï¡Ö²áµî¤äÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò·¯¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î³Ú¶Ê¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Ç³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÆü¤è¤êJapan 3rd Single¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£LINE MUSIC¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¢TikTok¤Ç¤Î¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¤Ø¤Î±þÊç¤¬²ÄÇ½¤À¡£
n.SSign¤Ï¸½ºß¡ãn.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~¡ä¤ò³«ºÅÃæ¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ïº£½µËö¤Î3·î6Æü(¶â)¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£
¢£TBS·Ï¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù
ÈÖÁÈURL¡§https://www.tbs.co.jp/brunch/
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷²ó¤è¤ê¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¥ª¥ó¥¨¥¢
¢£Japan 3rd Single¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×
2026Ç¯3·î4Æü(¿å)È¯Çä
https://jvcmusic.lnk.to/FEELINGOOD
TBS·Ï¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡Ù3·î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×A(CD+DVD)¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£½é²ó¸ÂÄêÈ×B(CD+PHOTOBOOK)¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£ÄÌ¾ïÈ×(CD)¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£Member SoloÈ×(CD+¥ß¥Ë¥¸¥ã¥±¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼)(VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê)¡§2,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¡ÖMember SoloÈ×¡×¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³¨ÊÁ¤ÎÁªÂòÉÔ²Ä¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î½Ð²Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
¡ã¾¦ÉÊÆâÍÆ¡ä
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×A (CD+DVD)
¡¦DVD
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É Á´7¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×A Ver¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á»²²Ã·ô(7¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡ãDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡äMaking of Jacket PhotosSolo Interview
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×B (CD+PHOTOBOOK)
¡¦PHOTOBOOK 32P
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É Á´7¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ê½é²ó¸ÂÄêÈ×B Ver¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á»²²Ã·ô(7¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É Á´7¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡ÊÄÌ¾ïÈ× Ver¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á»²²Ã·ô(7¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¢¡Member SoloÈ×(Á´7¼ï) (VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê)
¡¦¥½¥í¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É Á´7¼ïÃæ¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡ÊMember SoloÈ×Ver¡Ë
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á»²²Ã·ô(7¼ï¥é¥ó¥À¥à1Ëç)
¡ã¥Á¥§¡¼¥óÊÌÀèÃåÍ½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¢£TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê½¸¹ç1¼ï¡Ë
¢£HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS online´Þ¤à¡Ë/Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥½¥óLoppiÃ¼Ëö¡§¥Û¥í¥°¥é¥à¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É£±Ëç¡ÊÁ´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡Ë
¢£VICTOR ONLINE STORE¡§¥»¥ë¥«¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É1Ëç¡ÊÁ´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à£±Ëç¡Ë
¢¨COMPLETE SET¸ÂÄê³¨ÊÁ¥»¥ë¥«¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¹¬±¿¤ª¼é¤ê Ver
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57mm)¡ÊÁ´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¸Ä¡Ë
¢£¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à (Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¸Ä)
¢£Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± (¤´¹ØÆþ¤ÎCD¤ÈÆ±¤¸³¨ÊÁ¤Î¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹)
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨VICTOR ONLINE STORE¤Ç¤Ï¡¢Member SoloÈ×¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï³ÆÅ¹ÀèÃå¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤ÎÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Î³¨ÊÁ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028425/65.html
¢£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó
¡ãJapan 3rd Single¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×LINE MUSIC ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ä
LINE MUSIC¤Ë¤Æ¡¢Japan 3rd Single¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¤òÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë»ØÄê²ó¿ô°Ê¾åÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²¼µ¤Î¼ê½ç¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¹ë²ÚÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ºÆÀ¸ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§3·î4Æü(¿å)¡Á3·î17Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç
¢¨¤´±þÊç¼«ÂÎ¤Ï3·î18Æü(¿å)¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡§700²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤¬±þÊç¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±þÊç¼ÔÁ´°÷¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«¥°¥ë¡¼¥×²èÁüA
ÃêÁª¡§
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¡10Ì¾ÍÍ
¥Ï¡¼¥È¥¿¥Ã¥Á²ñ(4·î¡¢5·î³«ºÅ)¾·ÂÔ¡¡20Ì¾ÍÍ
¢§±þÊç¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://form.run/@feelingood-LM
¡ã¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ä
ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢Japan 3rd Single¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²¼µÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§±þÊç´ü´Ö
2026Ç¯3·î4Æü(¿å)Àµ¸á 12:00¡Á3·î17Æü(²Ð)23:59
¢§ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§iTunes Store/amazon.co.jp/dwango/mu-mo/mora, mora¥Ï¥¤¥ì¥¾/¥ì¥³¥Á¥ç¥¯/music.jp
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡§
¡ö±þÊç¼ÔÁ´°÷
iTunes Store¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«²èÁü[KAZUTA]
mu-mo¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«²èÁü[LAURENCE]
mora, mora¥Ï¥¤¥ì¥¾¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«²èÁü[HANJUN]
dwango¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«²èÁü[ROBIN]
amazon.co.jp¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«²èÁü[SUNGYUN]
¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«²èÁü[DOHA]
music.jp¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«²èÁü[HUIWON]
¡öÂÐ¾Ý¥µ¥¤¥È(7¥µ¥¤¥È)¤ÇÁ´¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡õ±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý¡§
Á´°÷¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¸ÂÄêÌ¤¸ø³«¥°¥ë¡¼¥×²èÁüB
ÃêÁª¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥µ¥¤¥óÆþ¤êÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿ ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼35Ì¾ÍÍ
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼ÁªÂòÉÔ²Ä¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡öÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§iTunes Store/amazon.co.jp /dwango/mu-mo/mora, mora¥Ï¥¤¥ì¥¾/¥ì¥³¥Á¥ç¥¯/music.jp
¢§±þÊç¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡§https://form.run/@feelingood-DL
¡ãTikTok¥·¥§¥¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ä
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢TikTok¤Ë¤Æ¡¢²¼µ¤Î»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°3¤Ä¤È¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¸ø¼°²»³Ú¤òÉ³ÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç²¼µÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§»²²ÃÊýË¡
¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°3¤Ä¡Ö#nSSign¡×¡Ö#FEELIN_GOOD¡×¡Ö#FEELIN_GOOD_¥·¥§¥¢CP¡×
¢¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×¤Î²»¸»¤òÉ³¤Å¤±¤ë
¢§±þÊç´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü(¿å)¡Á3·î31Æü(²Ð)23:59
¢§ÆÃÅµ¡ÊÃêÁª¡Ë¡§
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼ ¡§10Ì¾ÍÍ
ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿ ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡§30Ì¾ÍÍ
¢¨¤´ÅöÁª¤ÎÊý¤Ø¡¢¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸ø¼°TikTok¡Ê@victor_entertainment¡Ë¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028425/86.html
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ãJapan 3rd Single¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×È¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õÆÃÅµ²ñ
³«ºÅÆüÄø¡§
2026Ç¯3·î9Æü(·î)¡¡Âçºå¡¦¥»¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¥¯Å·Èþ
2026Ç¯3·î10Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦¤ß¤Î¤ª¥¥å¡¼¥º¥â¡¼¥ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028425.html
¡ãJapan 3rd Single¡ÖFEELIN¡Ç GOOD¡×CDÉõÆþ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¡×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÄÊÌ¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á·ô¤ØµºÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È1Ëç¤Ë¤Ä¤1²ó¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆüÄø¡§2026Ç¯4·î30Æü(ÌÚ)
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A028425/81.html
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡Øn.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN CONCERT¡Ù
¡Øn.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ LIVE CONCERT¡Ù
¡Øn.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN & LIVE CONCERT -SPECIAL VER-¡Ù
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È: https://nssignjapan.com/feature/thebestyearsofourlives
2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë
¡Øn.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ FAN CONCERT¡Ù OPEN 14:00/START 15:00
¡Øn.SSign JAPAN TOUR 25/26 ~The best years of our lives~ LIVE CONCERT¡Ù OPEN 18:00/START 19:00
