中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京3月4日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は3日の記者会見で、国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長がイランで組織的な核兵器開発計画は確認されていないとし、他国にはそれぞれの政治的な考慮があるかも知れないと述べたことについて、イランの原子力平和利用の正当な権利を尊重し、対話と交渉によって核問題を解決するよう呼びかけた。

毛氏は次のように述べた。米国が交渉中に再びイランを攻撃したことは国際法と国際関係の基本準則に違反し、中東情勢の急激な深刻化を招いており、中国は深く懸念している。

中国は対話と交渉を通じたイラン核問題の平和的解決を一貫して主張し、イランの原子力平和利用の正当な権利を尊重している。イランが核兵器開発の意図がないことを繰り返し表明し、最近、米国と真剣な交渉を行っていることにも留意している。イラン核問題は最終的に政治的、外交的解決の軌道に戻らなければならない。われわれは軍事行動を直ちに停止し、可能な限り早期に対話と交渉に復帰し、国際的な核不拡散体制を維持するとともに、中東および世界の平和と安定を守るよう呼びかける。