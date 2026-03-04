◇NBA ブルズ108ー116サンダー（2026年3月3日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が3日（日本時間4日）に本拠地サンダー戦でベンチ入りしたが出場機会はなかった。チームは最終Q終盤に12ー0のランで猛追したが及ばず敗戦した。

前回の試合となった1日（同2日）の本拠地バックス戦では最終Qに出場機会が訪れた。ブルズが大量リードする中で、残り55秒からコートに立つと大歓声に包まれた。残り21秒でスチールを決めると速攻に、河村にボールが回ってきてシュートを打てる場面もあったが、相手へのリスペクトでシュート打たずボールをキープして試合が終了した。チームも逆転勝利で11連敗から脱出した。

この日は昨季王者サンダーと激突。河村は2戦連続でベンチ入りした。しかし出場機会は訪れなかった。

チームは第3Qにアクシデントが続いた。主力のジョシュ・ギディーとマタス・ブゼリスが続けて足首を負傷。ギディーは試合に戻って来れたものの、ブゼリスは足を引きずりながらロッカールームに下がった。それでも最終Q終盤には12―0のランで猛追したが及ばず敗戦した。

ブルズの次戦は5日（同6日）のサンズ戦。Gリーグでは6日（同7日）にクリーブランド・チャージ戦となる。