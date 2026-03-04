EXILE・TAKAHIRO、美文字を披露も緊張「失敗できない」橘ケンチ＆EXILE TETSUYAも見守る
EXILE TAKAHIRO、橘ケンチ、EXILE TETSUYAが4日、都内で行われたワークマン「ZERO-STAGE新作発表会」に登壇。ファン付きウェアの最新アイテムを着用し、ファッションショー風にお披露目したほか、TAKAHIROが新作に込めた思いを、書にしたためて発表した。
【写真】かっこよすぎる…ポーズを決めて登場したEXILE TAKAHIRO＆橘ケンチら
これまでもワークマンとコラボレーションしてきたTAKAHIRO。「びっくりするくらい軽くて伸縮性もあって着心地も最高」と新作の感想を明かす。TETSUYAは「ケンチ似合うな、このままサッカーとかできそう」と褒め、ケンチも「TETSUYAさんは全身黒づくめスタイルも締まっていてかっこいい」と互いの着こなしぶりを絶賛した。
さらに、春夏シーズンからはTAKAHIROだけでなくEXILEとの取り組みも行われるといい、EXILEが出演するテレビCMも決定。TAKAHIROは「うれしいですね。テレビCMは音楽がつきものなので、ぜひそういった面でもご一緒させていただければ」と提案すると、土屋哲雄専務は「楽曲をやってもらえばありがたい。鬼に金棒。来年は300万着くらいいくかも」と期待を寄せた。
また、TAKAHIROは「前回はライブ（その場）で披露させていただいたんですけど墨がたれてきたので前もって…」と直筆の書が運ばれてくると「この本番用パネルは一枚だけで失敗できない緊張感。体温もあがりましたのでファン付きウェアをきたことでちょうどよくなりました」と苦笑。橘は「ついさっき楽屋で書いてくれてその間、2、3分。10人くらいが、かたずをのんで見守りながら動画を撮り応援しながらやりました」と振り返っていた。
【写真】かっこよすぎる…ポーズを決めて登場したEXILE TAKAHIRO＆橘ケンチら
これまでもワークマンとコラボレーションしてきたTAKAHIRO。「びっくりするくらい軽くて伸縮性もあって着心地も最高」と新作の感想を明かす。TETSUYAは「ケンチ似合うな、このままサッカーとかできそう」と褒め、ケンチも「TETSUYAさんは全身黒づくめスタイルも締まっていてかっこいい」と互いの着こなしぶりを絶賛した。
また、TAKAHIROは「前回はライブ（その場）で披露させていただいたんですけど墨がたれてきたので前もって…」と直筆の書が運ばれてくると「この本番用パネルは一枚だけで失敗できない緊張感。体温もあがりましたのでファン付きウェアをきたことでちょうどよくなりました」と苦笑。橘は「ついさっき楽屋で書いてくれてその間、2、3分。10人くらいが、かたずをのんで見守りながら動画を撮り応援しながらやりました」と振り返っていた。