愛知県瀬戸市の小学生が卒業を前に、大阪・関西万博への修学旅行を案内してくれた「万博おばあちゃん」と再会しました。

【写真を見る】“万博おばあちゃん” 去年大阪･関西万博会場を案内した地元愛知･瀬戸市の小学6年生に再会 ｢この交流が万博から始まっていることに感謝｣

「万博おばあちゃん」こと瀬戸市の山田外美代さん76歳は、去年の大阪・関西万博で「皆勤賞」を達成し、万博を訪れた最多日数でギネス世界記録を更新しました。



また、地元、瀬戸市立陶原小学校の6年生が修学旅行で万博会場を訪れた際には案内役を務めました。

児童と再会「この交流が万博から始まったことに感謝」

きょうは卒業間近の児童との交流会が行われ、山田さんがお祝いのメッセージを送りました。

児童は万博の思い出のしおりや感謝の歌をプレゼントするなど温かいひとときを過ごしました。

（児童）

「万博以来会えると思わなかったので、とてもいい思い出ができました」



（「万博おばあちゃん」山田外美代さん）

「この交流が万博から始まったことに感謝しています」



山田さんは3月19日の卒業式にも出席する予定です。