犬の『里親に絶対なってはいけない人』の共通点５選

近年、ペットショップやブリーダーから犬をお迎えするのではなく、保護犬を家族としてお迎えするご家庭が増えています。とても喜ばしいことですが、中には「やっぱり無理」と犬が施設に帰ってきてしまい、余計に心が傷つけられてしまうことも……。

現在の環境や状況、里親を希望する人の性格によっては、里親にならない方が両者のためになることもあります。ここでは、犬の里親に絶対なってはいけない人の共通点を見ていきましょう。

1.犬を迎える際の必須条件を満たしていない

保護犬の里親になるためには、一般的に以下の条件は必ずクリアしていなければなりません。

家族全員の同意が得られている 犬を飼える環境に住んでいる 室内飼いできる 犬アレルギーがない

これはあくまで最低限の条件です。シェルターや愛護団体によって、より多く条件が明記されているところが多いでしょう。まずは上記の条件を満たしていなければ、スタート地点にも立てません。

2.経済的な余裕がない

現在、自分の生活で金銭面は手いっぱい……そう感じている人は、犬の里親になるべきではないでしょう。犬を飼うということは、想定以上に費用がかかります。1匹につき、年間35万円ほどかかるとも調査の結果判明しているほどです。

保護犬の場合、トラウマや野生的要素の強さなど、他の犬に比べて医療費やトレーニング費用、食費や消耗品など、高額な費用がかかる傾向にあります。

したがって、余裕を持ってお迎えするワンコにお金が使えないのであれば、里親にならない方が両者にとっても幸せでしょう。

3.不在の時間が多い

共働きのご夫婦や一人暮らしの人など、不在の時間が多いご家庭も保護犬の里親としては適切ではありません。なぜならば、保護犬によっては愛情不足やネグレクトなどをトラウマとして抱えている可能性があるからです。

また、突然新しい環境へ連れてこられた保護犬は、非常に心細い気持ちを抱えています。不在時間が多いと、途端に孤独感が増し、強いストレスにさらされてしまうため、なるべく家族の誰かが在宅している、あるいは不在の時間が少ない人が適しているでしょう。

4.体力面や健康面に不安がある

シェルターによっては、里親になる人の年齢に上限を設けていることがあります。これは、高齢者では体力的に十分なお世話が行き届かなくなったり、健康面の不安が懸念されることが理由です。

特に、健康面に不安があると、いざお迎えしても、飼い主が入院で再び手放さなければいけなくなったり、最近では高齢飼い主の孤独死により、犬も孤立してしまうといった事態が起きています。

こうした悲しい出来事を回避するためにも、体力面や健康面に不安が残る人は、里親になることを控えるのが無難です。

5.問題行動や失敗などを穏やかに対応できない

保護犬は、過去にトラウマを抱えていることも多く、中には野犬として生きてきた犬もいます。そのため、健全な家庭犬として過ごすことに慣れていないケースも多く、問題行動が多かったり、トレーニングも失敗が続くといった困難に直面しやすいでしょう。

しかし、里親になるならば、こうした問題行動や失敗にも、穏やかに寄り添い、対処する必要があります。わんこの失敗や問題行動を許容できる心の余裕がない人は、自身が穏やかに対応できるようになってから、里親になることを検討してください。

犬の里親になるための必要な心構えとは

犬の里親になるためには、さまざまな心構えが必要です。譲り受ける施設の条件を満たすことはもちろん、以下の心構えを必ず覚悟した上で、お迎えを検討してください。

過去のトラウマに一緒に寄り添う覚悟を持つ 環境の変化によるストレス行動に付き合う心構えを持つ 長くかかっても根気強く信頼を築いていく努力を続ける 犬が安心して過ごせる環境を整える 医療費やトレーニング費などの高額費用がかかる可能性を視野に入れておく

トラウマを抱えていたり、野生的な要素が強い保護犬たちは、信頼関係を構築するまでに数年かかることも珍しくありません。長い期間、根気強く愛情を込めて寄り添い、絆を深めていけるかどうか、しっかり自分や家族と話し合ってください。

もちろん、家族にお迎えしたら、ワンコの終生まで責任を持ち、最期の時まで誠心誠意お世話し、愛情を注ぎ続けることを誓いましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬の里親になるということは、容易ではありません。トラウマなどを抱えていない犬をお迎えするよりも覚悟が必要だと考えてください。

今回紹介した犬の『里親に絶対なってはいけない人』の共通点や里親になるための心構えを把握した上で、「必ず幸せにする」と断言できるのであれば、ぜひ家族としてお迎えし、人と触れ合うことの温かさや幸せを与えてあげてください。