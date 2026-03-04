Threadsで話題になっているのは、兄犬への愛が重すぎる弟犬の姿。温度差がありすぎる2匹の攻防戦の様子は記事執筆時点で46万回を超えて表示されており、「距離感がバグりすぎｗ」「もみくちゃで草」「こんなに好きなのすごい」などのコメントの他、1万3000件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ゴールデンレトリバーのことを溺愛しているシベリアンハスキー→距離感がバグりすぎている光景】

兄が好きすぎるシベリアンハスキー

Threadsアカウント「luis_family_」の投稿主さんは、2頭の大型犬と暮らしています。兄の『ルイス』ちゃんは、2歳のゴールデンレトリバー。弟の『シルバ』ちゃんは、1歳のシベリアンハスキーです。

今回紹介したのは、シルバちゃんが生後8ヶ月頃の一幕。ルイスちゃんのことが大好きなシルバちゃんは、「兄ちゃん！遊ぼうよ！」と遊びに誘っていたといいます。しかし、その誘い方に投稿主さんは唖然としてしまったとか。

距離を縮めようと必死なシルバちゃんは、ルイスちゃんの顔の上にお座りをしてしまったのです。

ちょっぴりムッとした兄の表情にクスッ

顔面をお尻で潰されて、「息が！息ができない！！」と焦るルイスちゃん。やっとのことで脱出すると、頭はボサボサ、耳は裏返り、ハアハアと息が上がってしまったといいます。ニコニコ嬉しそうなシルバちゃんに、ちょっぴり抗議の視線を向けたそう。

シルバちゃんは、兄への愛が深すぎて、距離を詰めすぎることもあるとか。元々はルイスちゃんの方が弟を溺愛していたそうですが、今ではシルバちゃんが兄に豪快な愛情表現を繰り返しているといいます。犬社会の掟は勉強中だけど、とにかくルイスちゃんのことが好きでたまらないシルバちゃんなのでした♡

この投稿には「さすがに可愛すぎw」「愛は伝わったかな？」「2匹の性格の違いがたまらない」などさまざまなコメントが寄せられています。

ルイスちゃんとシルバちゃんの絶妙な関係性

ルイスちゃんは、無邪気なシルバちゃんへの扱いに困惑してしまうこともあるといいます。シルバちゃんが無理矢理添い寝をしようとして、あからさまに迷惑そうな表情を浮かべることも…。

自由奔放なシルバちゃんに振り回されるルイスちゃんの姿が印象的ですが、実際には仲良く遊ぶことも多いとか。プールでは、2匹が協力して水遊びをすることもあるそうです。絶妙な関係性を築いている2匹から、今後も目が離せません！

ルイスちゃん＆シルバちゃんの賑やかな日常はThreadsアカウント「luis_family_」の他の投稿からチェックすることができます！

