男の子と仲良しな犬は、いつでもどこでも一緒にいて…あまりにも尊い「本当の兄弟のような様子」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で32万7000回再生を突破し、「大親友ですねぇ」「ほっこりします」といったコメントが寄せられています。

【動画：男の子と仲良しな大型犬→いつでもどこでも一緒にいて…あまりにも尊い『本当の兄弟のような様子』】

仲良しな2人

Instagramアカウント「mgmkennel」に投稿されたのは、男の子と仲良しなアメリカンブリーの「じょー」くんの様子。男の子とジョーくんは、いつでもどこでも一緒にいるのだとか。

地面に寝っ転がりながら、ピッタリくっついて寛いでいる男の子とじょーくん。思いっきりへそ天して寝ているじょーくんに、男の子はそっと抱きついていて、2人の仲の良さが伝わってきます。

いつだって一緒

家の中で男の子がおやつを食べている時も、じょーくんはお利口さんに隣でオスワリ。「これはあげられないよ」とじょーくんに目配せをする、優しい男の子の視線が印象的です。

おやつを食べるときも、遊んでいるときも夜眠るときも、いつだって一緒にいる男の子とじょーくん。2人の表情はいつも朗らかで、深い信頼関係で結ばれた大親友なのがよく分かります。

まるで「本当の兄弟」

男の子とじょーくんは、お布団の上で熱いハグを交わしています。しっかりと愛おしそうにじょーくんを抱きしめる男の子の将来の夢は、犬のブリーダーになることなんだそう。

仲の良さに親御さんがときめきすぎて「心臓が痛い」ほど、いつも一緒の男の子とじょーくん。まるで「本当の兄弟」のような、優しさにあふれた光景を見せてくれる2人なのでした。

投稿には「大親友ですねぇ」「ほっこりします」「相思相愛良いですね」「こういう子育て憧れる」「可愛い！」「だ～いすきがあふれてる」といったコメントが寄せられています。

じょーくんたちの穏やかな日常は、Instagramアカウント「mgmkennel」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mgmkennel」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。