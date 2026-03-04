【独占コメント到着】高橋李依、初の作詞に挑戦した3年ぶりのオリジナル楽曲「Re:You」配信リリース

声優・アーティストとして活躍する高橋李依が、3年ぶりとなるオリジナル楽曲「Re:You」を3月4日に配信リリースした。本作は、5月16日に開催される、2ndワンマンライブ「A Rie in Wonderland」に向けた3ヶ月連続配信リリース企画の第1弾で、毎月1曲ずつ新曲を届けるプロジェクトの幕開けとなる。

「Re:You」は、高橋が初めて作詞を手がけた楽曲。自分自身に問いかけ、立ち止まりながらも再び前へ進もうとする心情を、疾走感あふれるサウンドに乗せて描いた一曲となっている。

軽やかに駆け抜けるビートと、前向きな推進力を持ったメロディラインが印象的で、「理由」「再始動」といったテーマを音像としても体感できる仕上がりだ。作曲はFuzioとニッポンコウジが担当し、繊細さと力強さが同居するサウンドで楽曲の世界観を支えている。

あわせて公開されたジャケットアートワークは、高橋本人がディレクションを担当。コンセプトカラーである“黄色”のチュールグローブを身に着けた拳のみを切り取ったビジュアルは、儚さと力強さを併せ持つ象徴的な一枚となっており、楽曲が内包する「再び誓う」というメッセージを視覚的にも表現している。

約3年ぶりのオリジナル楽曲リリース、そして本人初の作詞という新たな挑戦を皮切りにスタートする3ヶ月連続配信企画。5月16日のライブへとつながるストーリーの“序章”として、記念すべき一曲となる。

【高橋李依 コメント】

3年ぶりの新曲が完成しました！

この想いを歌うならこのメロディが良い……！と選ばせていただいた、背中を押してくれる旋律。そして作詞は自身での初挑戦。助詞のひとつ、音の聞こえ方ひとつまでこだわらせていただいた作品なので、ぜひ、今の私を形作るものとして受け取っていただけたら幸いです！

【ワンマンライブ 公演概要】

公演タイトル高橋李依 2nd ワンマンライブ「A Rie in Wonderland」

出演高橋李依

日時2026年5月16日（土）開場 16:15／開演 17:00

会場カルッツかわさき ホール

チケット料金（税込）指定席：8,900円

入場制限未就学児入場不可

主催：株式会社レイライン運営：ディスクガレージ協力：株式会社81プロデュース

【チケット情報】

メンバーズクラブ先行受付期間：2月13日（金）18:00〜3月1日（日）23:59

プレイガイド一次抽選3月6日（金）18:00〜3月22日（日）23:59

プレイガイド二次抽選3月27日（金）18:00〜4月12日（日）23:59

一般発売4月18日（土）10:00〜