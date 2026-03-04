『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のキャストが集結した映画『Hit N Fun（英題）』が、『ヒット・エンド・ファン！臨時決闘』の邦題で4月3日よりシネマート新宿、Strangerほかにて全国公開されることが決定した。

参考：『トワイライト・ウォリアーズ』“信一”で人気急上昇 テレンス・ラウが見せる多彩な表情

本作は、香港映画史上歴代No.1ヒットを記録し、日本でも大疾風を巻き起こした『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のルイス・クー、ジャーマン・チョン、トニー・ウー、フィリップ・ンらが再集結したアクションエンターテインメント。プロデューサーのキニー・チュン、スタントを担当したトミー・リョンといったスタッフも集結し、本編でも『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』のオマージュが随所に盛り込まれている。監督は『臨時強盗』のアルバート・マックが務めた。

かつてマカオのムエタイ界を制した伝説の拳王チョン・ロイは、自ら創設したジムを営みながら、妻で元女優のガーレイ、娘のイーと暮らしている。一方、広告業界で成功を収めるキャリアウーマンのシューは、恋人ダニエルがムエタイ女子チャンピオンのガーワンと浮気していることを知り、怒りに任せてガーワンに対戦を申し込む。ガーワンを倒すためチョン・ロイのジムの門を叩いたシューは、過酷なトレーニングと人々との出会いを通して、闘うことの本当の意味に気づいていく。やがてロイも、信念の違いから袂を分かった元弟子、ワイバンとの対決に挑むことに。それぞれの思いを胸に、“臨時決闘”のゴングが鳴る。

ルイス・クーは、自らの信念を貫く伝説の拳王チョン・ロイを演じる。さらにロイの元一番弟子でありながら信念の違いから袂を分かったチャン・ワイバンをジャーマン・チョン、試合で連敗続きのロイの弟子ゴウ・チャウをトニー・ウー、タイで暮らすロイの元弟子をフィリップ・ンが務める。そのほか共演には『西遊記 女人国の戦い』のジジ・リョン、『毒舌弁護人～正義への戦い～』のルイーズ・ウォン、『29歳問題』のクリッシー・チャウが名を連ねた。

また、『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』で九龍城砦に住む少女を演じたウォン・ワンチン、叉焼飯屋の店主を演じたジョゼフ・ラウも出演している。

あわせて、日本版ポスターとジムでの登場人物たちの姿を捉えた場面写真も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）