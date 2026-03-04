日本航空（JAL）は、マイル・ライフ事業に積極投資し、マイル発行収入を拡大する。

グローバルでの提携先の拡大と積極的な事業投資により、2030年度にJALカードの決済高を1.5倍、マイル提携・ポイント交換による発行マイル数を2倍に拡大する。

マイルをためやすくし、マイルの発行数を増加させるとともに、スポーツやエンタメなどの非日常感のある特典を追加するなど、特典航空券に並ぶ魅力ある特典を拡充することで、ライト層を含めた顧客層を拡大し、航空に依存しないプログラムへ発展させる。

マイルの発行は、2019年度にはJALカードが50％、マイル提携・ポイント交換が9％、航空搭乗が41％を占めていた。2025年度にはJALカードが53％、マイル提携・ポイント交換が18％、航空搭乗が29％と、航空搭乗以外の割合が増加している。顧客基盤の拡大と、金融やライフ領域などの日常生活でのマイルの獲得可能シーンを増やすことにより、非航空領域でのマイル発行収入を2019年度の700億円、2025年度の1,100億円から、2030年度には1,900億円に拡大する。

2023年には「特典航空券PLUS」を導入し、特典航空券の必要マイル数を変動性としている。償還マイル数の79％が航空関連での償還で、2019年度比5％拡大した。

マイル/金融・コマース領域での財務・法人所得税前利益（EBIT）は、2030年度に700億円、2035年度に1,000億円に成長させる。2026年度から5年間で、800億円以上の戦略投資を行う。