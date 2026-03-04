全日本空輸（ANA）と三井住友カードは、「タッチ決済で最大25,000マイルプレゼントキャンペーン！」を2月2日から3月31日まで実施している。

クレジットカードのタッチ決済で1回あたり1,500円以上利用すると、抽選でマイルをプレゼントする。賞品は、1等が25,000マイル（100名）、2等が100マイル（25,000名）。タッチ決済1回につき1口となり、スマートフォンのタッチ決済を1度でも利用すると口数が3倍となる。

対象カードは、ANA一般カード、ANAワイドカード、ANAワイドゴールドカード、ANAスーパーフライヤーズカード（一般カード）、ANAスーパーフライヤーズ ゴールドカード。

プレミアムカードや学生カード、ANA VISA SuicaカードANA VISA nimocaカード、ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード、ANA銀聯カード、ANA法人カードのほか、三井住友カード以外が発行するANAカードは対象とならない。

ウェブサイトからエントリーが必要。マイルは5月下旬ごろに付与する。