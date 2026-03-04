PayPayとPayPayカード、LINEヤフーは、「超PayPay祭」を実施している。期間は3月30日まで。

キャンペーンの一つとして「PayPayスクラッチくじ」を実施している。本人確認済みのユーザーが対象で、対象店舗でPayPayまたはPayPayカードで200円以上決済すると抽選が行われる。

1等は決済金額の全額にあたるPayPayポイントが付与される。

12～18歳はPayPay残高での決済で1～3等の当選確率が2回に1回に上がる。また、18～25歳はPayPayクレジット、またはPayPayカード ゴールドを含むPayPayカードでの決済により、1～3等のいずれかが必ず当たる。

Yahoo!ショッピングでも「超PayPay祭」を実施する。3月20日までは事前期間、3月21日～22日を最終2日間としている。

最終2日間は、条件を満たすと最大22％のPayPayポイント、ペイトク無制限の加入者は上乗せで最大32％のPayPayポイントが戻る。あわせて、ハズレなしで商品券が当たる「超PayPay祭本番スタートくじ」も行われる。くじ券は事前期間中に、1注文あたり1000円以上8万円以下の買い物をすると3枚獲得できる。