「好調の時はリーグ最高の選手だ」猛批判を浴びてきた日本代表MFが劇的同点弾！元プレミア得点王が称賛 今季の不振には困惑「すねているのか…」
大一番での決定的な仕事は、復活に向けたターニングポイントとなるだろうか。
セルティックの旗手怜央は３月１日、スコットランドリーグ第29節のレンジャーズ戦で途中出場。宿敵とのダービーマッチで、終了間際のアディショナルに、値千金の同点弾をあげている。
加入以降、オールドファームでの活躍など、常に高く評価されてきた旗手。だが、今季は精彩を欠くパフォーマンスをたびたび厳しい批判されてきた。移籍のうわさも絶えないなか、モチベーション低下も指摘され、サポーターも不満を募らせているのは周知のとおりだ。
ここ数試合でスタメンからも外れていた日本代表MFだが、レンジャーズ戦では前田大然が獲得したPKのキッカーを担当。失敗したものの、こぼれ球を押し込み、貴重な１ポイント獲得に貢献した。
専門サイト『The Celtic Way』によると、レジェンドOBのクリス・サットンは、「ハタテの問題は、今季のパフォーマンスが良くなかったことだ」と述べている。
「でも、調子が良い時の彼は、スコットランド最高の選手だよ」
元プレミアリーグの得点王は「アンジェ・ポステコグルー政権で初めて加わり、先発出場したときに、私は彼がプレミアリーグに行くことになるだろうと確信していた」と続けている。
「だが今季、彼がすねているのか、何があるのかは知らないが、そうなっていない。選手が調子を落とすことはある。自分にも何度もあった。でも、そういうものだ」
「ハタテが戻り、あの調子を取り戻せるなら、シーズンが終わるまであのレベルを保てるのならば、セルティックがタイトルを獲得するチャンスは高まるだろう」
批判してきたサポーターも、そうなることを願っているはずだ。シーズン終盤戦で、旗手は状況を好転させることができるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
