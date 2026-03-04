大正製薬は3日、耳の健康状態を確認し、特定の音域を聴くことで聴覚のトレーニングができるヘルスケアアプリ「AudioCardio」を正式にリリースした。

「AudioCardio」は、スマートフォンの操作で「聞こえのチェック」と「耳トレ」が行えるアプリ。トレーニングの仕組みは、まず約5分間のチェックで1000Hz～1万2000Hzの音域を測定し、独自のスコアで可視化する。

その結果から、ユーザーの耳に合わせた周波数を選択し、イヤホンやヘッドホンから流れる「ぎりぎり聞こえない音」をバックグラウンドで再生することで耳が鍛えられるというもの。

同社は、1日60分間のトレーニング時間を推奨している。また、日々のスコア推移や履歴は自動で記録され、トレーニング音が聞こえるようになった場合は、再度チェックを行うか周波数を変更して調整可能。

アプリのダウンロードは無料で、利用には大正製薬IDへの登録が必要。基本機能のほかに、選択できる周波数帯が広がる有料プランが用意される。料金は、ベーシックプランの1カ月コースが1150円。より高度なPROプランは1カ月コースが1700円、6カ月コースが6800円、12カ月コースが1万800円となる。