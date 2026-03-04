「＋１」から始まる自動音声ガイダンスの電話をきっかけに山形県上山市に住む６０代の男性が電子マネー３０万円分をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。

警察によりますと先月２２日、上山市に住む６０代男性のスマートフォンに「＋１」から始まる電話番号から電話があったということです。

男性は自動音声で「サイトの未納料金があります」などと言われたことからガイダンスに従い番号を押しました。

するとＮＴＴを名乗る男が出て「このままだと裁判になりますよ」などと言われたということです。

男性が「未納料金を支払う」と伝えたところ相手から電子マネー３０万円分を購入するよう言われました。

男性は相手の指示で購入した電子マネーのコード番号を教えたということです。

その後男性は相手の電話番号が国際電話の番号だったことに気が付き、警察に相談して被害がわかりました。

警察は「電子マネーを購入して番号を教えろ」と言われた場合は詐欺だとして注意を呼び掛けています。