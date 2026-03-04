「これほど明らかなPKはない。理解不能」首を掴まれて倒されたのに…日本代表MFを外し続けている監督が猛抗議！レジェンドも困惑＆激怒
怒りが収まらない様子だ。
田中碧が所属するリーズは現地３月３日、プレミアリーグ第29節で、サンダーランドとホームで対戦。序列を大きく落としている日本代表MFは、リーグ戦６試合連続で出番なしに終わったなか、70分にPKで失点し、０−１で昇格組対決を落とした。
英衛星放送『Sky Sports』によれば、リーズを率いるダニエル・ファルケ監督は試合後、16分のシーンに関して猛抗議した。
自分たちのCKの際、パスカル・ストライクが、ルーク・オニエンに首を掴まれ、倒されるような格好になるも笛は鳴らず。ノーファウルの判定で、PKを得られなかったのだ。
49歳のドイツ人指揮官は「疑問の余地すらない」と切り出し、カメラの前でこう訴えた。
「VAR は一体何をしてたんだ？これほど明らかなPKはない。なぜチェックも再確認もされなかったのか理解に苦しむ。経験豊富で冷静な、優れた主審であるスチュワート（・アトウェル）なら、もう１度見直せば、『間違いなくこれはPKだ』と言うだろう」
また、リーズのレジェンドOBジャーメイン・ベックフォード氏も猛批判。「主審とVARがPKを与えず、困惑している。（PKであることは）明白だ。腕を首に巻きつけ、なぎ倒している。これがPKでない理由は？全くもって恥ずべき話だ」と言い放った。
１試合消化が少ない降格圏の18位ウェストハムまでは、勝点６差。残留を目ざすリーズは判定にも泣き、痛い黒星を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】首を掴まれて倒されるもノーファウル…大きな注目を集めているシーン
