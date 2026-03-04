「こんなに上下ブラウン似合うことあるの？」サッカー日本代表、オフのおしゃれ姿に反響「暮らしが素敵すぎる」
フランス2部スタッド・ランス所属、サッカー日本代表の中村敬斗選手は3月3日、自身のInstagramを更新。格好いいオフショットを公開しました。
【写真】中村敬斗のオフのイケメン姿
コメントでは、「暮らしが素敵すぎる」「最高最高かっこいい！！！」「どんな場面も絵になる男前さん」「かっこよすぎ」「こんなに上下ブラウン似合うことあるの？かっこいー」「はーーーーオシャかっこいい」「どなたとご一緒かな?」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「最高最高かっこいい！！！」中村選手は「オフはパリでのんびり過ごしました」とつづり、自身の写真を3枚載せています。上下茶色のスウェットに身を包んだ姿です。1、2枚目は室内で過ごすリラックスした姿で、3枚目はレストランで食事をする姿。どの写真も中村選手の格好良さが際立っています。
おしゃれファッション公開自身のInstagramで格好いい姿をたびたび披露している中村選手。1月27日にもフランス・パリで過ごすおしゃれな姿を披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
