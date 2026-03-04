フランス2部スタッド・ランス所属、サッカー日本代表の中村敬斗選手は3月3日、自身のInstagramを更新。オフのイケメンショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中村敬斗さん公式Instagramより）

フランス2部スタッド・ランス所属、サッカー日本代表の中村敬斗選手は3月3日、自身のInstagramを更新。格好いいオフショットを公開しました。

「最高最高かっこいい！！！」

中村選手は「オフはパリでのんびり過ごしました」とつづり、自身の写真を3枚載せています。上下茶色のスウェットに身を包んだ姿です。1、2枚目は室内で過ごすリラックスした姿で、3枚目はレストランで食事をする姿。どの写真も中村選手の格好良さが際立っています。

コメントでは、「暮らしが素敵すぎる」「最高最高かっこいい！！！」「どんな場面も絵になる男前さん」「かっこよすぎ」「こんなに上下ブラウン似合うことあるの？かっこいー」「はーーーーオシャかっこいい」「どなたとご一緒かな?」など、さまざまな声が上がりました。

おしゃれファッション公開

自身のInstagramで格好いい姿をたびたび披露している中村選手。1月27日にもフランス・パリで過ごすおしゃれな姿を披露していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)