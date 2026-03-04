「作らせていただきました」井ノ原快彦の報告に「やることまでかっこよすぎ」「感激が止まりません」の声
20th Centuryの井ノ原快彦さんは3月3日、自身のInstagramを更新。あるものを「作らせていただきました」と報告し、反響を呼んでいます。
【写真】「作らせていただきました」
ファンからは「わーすごーい！」「やることまでかっこよすぎて」「トニセンは偉大です」「感激が止まりません」「大好きなアイドルが校歌を作る日が来るなんて」「ぜひ聞いてみたいです」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「作らせていただきました」
「トニセンは偉大です」井ノ原さんは「『三重県立みえ四葉ヶ咲中学校』という学校の校歌を作らせていただきました」と報告。続けて「なんとか卒業式に間に合った！よかった」ともつづっています。20th Centuryの3人で校歌を作り、中学校へ提供したようです。また、9枚の写真で移動中や食事中の様子を公開しました。
「訳あって三重県へ」2月17日の投稿で「訳あって三重県へ。伊勢神宮にもお邪魔して、美味しいもの食べていろいろ観光しました」と報告していた井ノ原さん。校歌を作るだけでなく、観光も楽しめたようです。2月28日にも三重県で撮影したオフショットを投稿しているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)