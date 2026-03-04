【カイロス３号機】きょうの打ち上げ中止　予定時刻を迎えても発射せず…見学者から落胆の声「マジか」「こうなったら打ち上げ成功するまで来る」　スペースワンが午後２時から会見へ

和歌山県串本町から打ち上げる予定だった民間の小型ロケット「カイロス」３号機は、４日の打ち上げを中止しました。



発射場近くにある見学場所では４日、打ち上げを盛り上げようと出店が並んだほか、朝から大勢の人が詰めかけましたが、予定時刻を迎えても打ち上げられることはなく中止が発表されました。



（三ツ廣政輝アナウンサー ４日午前１１時）「３、２、１・・いよいよ発射です・・・まだ発射しません。すでに発射の時刻は過ぎています」





民間ロケット会社「スペースワン」が開発したカイロス３号機は、午前１１時に和歌山県串本町のロケット発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げられる予定でした。しかし、スペースワンによりますと、４日の打ち上げは中止したということです。次の打ち上げ日程は今のところ発表されていません。カイロスはおととし初号機と２号機の打ち上げに失敗し、今回が３度目の挑戦で、打ち上げはこれまで天候の影響などで２月２５日、３月１日の２度延期していました。（見に来た人）「中止じゃんこれ」「マジか」「撮る気満々、準備万端だったのに聞いた瞬間がくっとしました」「ええ〜もういやや。こうなったら打ち上げ成功するまで来るよ」打ち上げを取りやめた詳しい理由について、スペースワンは４日午後２時から会見を開き、説明する予定です。