M!LKシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」、自身初のミリオンポイント達成【オリコンランキング】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの最新シングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身初のミリオンポイントを達成した。
【ライブ写真】M!LK アリーナツアーファイナル公演の写真がたっぷり！ソロショットも
3月4日発表の最新3月9日付で週間9.6万PT（96,343PT）を獲得し、累積ポイントが105.0万PT（1,049,890PT）に到達した。
■CD売上、ストリーミング再生数、双方がバランス良くけん引
累積105.0万PTのうち、CD売上が50.1万PT（501,451PT）、ストリーミング再生数が52.5万PT（525,184PT）で双方がけん引した。
収録曲「好きすぎて滅！」は、オリコン週間ストリーミングランキングで自身初の累積再生数1億回（2026年2月16日付）を突破。再生数も堅調に維持しており、ランキング初登場（2025年11月10日付）から18週連続TOP20入りを記録している。
同じく収録曲の「爆裂愛してる」も、「オリコン週間ストリーミングランキング」で初登場（2026年2月23日付）から3週連続TOP5を記録するなど、再生数のポイントを積み上げた。
2月18日にはCDシングルが発売され、3月2日付「週間シングルランキング」で自己最高初週売上を記録し2位に初登場。翌3/9付で自身初の累積売上50万枚を超え、CD売上のポイントも合算した。
これらCD売上、ストリーミング再生数のポイントがけん引し、自身初のミリオンポイントを達成した。
【累積ポイントの内訳 ※右下円グラフ参照】CD50.1万PT（501,451PT）／ストリーミング：52.5万PT（525,184PT）／デジタルシングル（単曲）：2.3万PT（23,255PT）／デジタルシングル（バンドル）：-
【※】合算ランキングではCD作品をベースに、同一作品を紐づけて集計
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月9日付：集計期間：2026年2月23日〜3月1日＞
