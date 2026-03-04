『まんが日本昔ばなし』公式サイト開設 20日からキッズステーションで放送開始
1975年から94年までTBS系で放送され、国民的に親しまれたアニメ『まんが日本昔ばなし』の公式サイトがこのほど開設された。
【写真】『君の名は。』に祖母役で出演した市原悦子さん
公式サイトでは、作品に関する最新情報や、公式チャンネルへのリンクを設けるとともに、登場人物やジャンルごとの味わい方も紹介。好きなジャンルに没頭する際のガイドにも使える。
同作の著作権管理などを行う愛企画センターは「この先もアップデートを重ねることで、伝承地にまつわるうんちくをお届けし、皆様がお住みの場所や故郷の「ご当地むかし話」を知るきっかけにしていただくなど、ファンの皆様との接点を強化し、時代に即した形で作品の価値を再認識していただく機会を創出します」としている。
また20日からキッズステーションで『まんが日本昔ばなし』を放送する。
【番組概要】
放送日時：3月20日（金・祝）より
毎週月曜日〜金曜日 8：00〜8：30、16：00〜16：30、23：00〜23：30
語り：市原悦子、常田富士男
【写真】『君の名は。』に祖母役で出演した市原悦子さん
公式サイトでは、作品に関する最新情報や、公式チャンネルへのリンクを設けるとともに、登場人物やジャンルごとの味わい方も紹介。好きなジャンルに没頭する際のガイドにも使える。
同作の著作権管理などを行う愛企画センターは「この先もアップデートを重ねることで、伝承地にまつわるうんちくをお届けし、皆様がお住みの場所や故郷の「ご当地むかし話」を知るきっかけにしていただくなど、ファンの皆様との接点を強化し、時代に即した形で作品の価値を再認識していただく機会を創出します」としている。
また20日からキッズステーションで『まんが日本昔ばなし』を放送する。
【番組概要】
放送日時：3月20日（金・祝）より
毎週月曜日〜金曜日 8：00〜8：30、16：00〜16：30、23：00〜23：30
語り：市原悦子、常田富士男