µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û ¡Ö·²ÇÏ¸©¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Á¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡¡¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ç½Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×
ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤Ï¡Ö·²ÇÏ¸©¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥¤¥Á¥´¤¬ÈþÌ£¤·¤¤µ¨Àá¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´ÇÀ±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Á¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤à¡¢ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¡Ø¤æ¤¤¶¤¯¤é¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ê¥¤¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤ÉÊ¼ï¤Î¤¤¤Á¤´Çã¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿♡¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¡¡¥¤¥Á¥´¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¤Í¡¡½Õ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¿©¤ÙÊª¤Ç½Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡¦¡Ö¥Ñ¥Õ¥§³èºÆ³«¤Ç¤¹¤Í¡¡Åê¹Æ³Ú¤·¤ß¡¼¡×¡¦¡Ö³Ú¤·¤¤Î¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û