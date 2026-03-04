松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、3月3日から、「定番メニューとの豚汁セット」を販売する。

松屋の豚汁、その一番のこだわりは何といっても圧倒的な「具だくさん」だとか。お椀をのぞけば、甘みの溶け出した人参に、食感の良い蓮根、旨味たっぷりの豚肉とシャキシャキの青ねぎが彩りを添える。このゴロゴロとした具材の満足感こそが、松屋が誇る一杯の証だという。一口すすれば、野菜の甘みと出汁のコクが体にじんわりと染み渡る。

主役級の存在感を放つこの一杯で、心もお腹も「ほっこり」満たされるひとときを過ごしてみては。

お得なセット割引では、好きな定番メニューとのセット購入で、さらにお得に利用できる。定番牛めし類とセットでは、通常価格から30円引き。定番丼類とセットでは、通常価格から50円引き。定番定食類とセットでは、通常価格から70円引きとなる。

いつもの一杯に、もう一品の満足感を。この機会にぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

定番牛めし類と豚汁セット：各種通常価格から30円引き

定番丼類と豚汁セット：各種通常価格から50円引き

定番定食類と豚汁セット：各種通常価格から70円引き

※朝定食・ランチセットは対象外

※持ち帰り可能

（すべて税込）

［発売日］3月3日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp