公開20周年『かもめ食堂』4月にリバイバル上映 109シネマズプレミアム新宿では“フィルム上映”も【劇場一覧あり】
今年、公開20周年となる映画『かもめ食堂』（2006年）が、4月10日より2週間限定でリバイバル上映される。あわせて、予告編が公開された。
【動画】映画『かもめ食堂』リバイバル上映予告編
本作は、人気作家・群ようこの書き下ろし小説を原作に、『めがね』『彼らが本気で編むときは、』などで知られる荻上直子監督が脚本・監督を務めた作品。フィンランド・ヘルシンキにオープンした小さな食堂を舞台に、日本人女性と現地の人々が織りなす穏やかな日常を描いた。小林聡美、片桐はいり、もたいまさこが共演し、公開当時から長く愛され続けている。
今回のリバイバル上映では、３月４日時点で全国68館での上映が決定（公開劇場は今後追加される予定）。109シネマズプレミアム新宿では公開当時のフィルムを使用した“フィルム上映”を行う。デジタル上映とは異なる、当時のフィルムの質感そのままに作品を楽しめる貴重な機会となる。
映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」によるリバイバル上映プロジェクトである本企画では、オリジナル入場者特典の配布も予定されており、詳細は後日発表される。
■上映劇場一覧
［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ釧路
［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ石巻
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ、御成座
［山形］鶴岡まちなかキネマ（日程未定
［茨城］MOVIXつくば
［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野
［群馬］シネマテークたかさき
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園
［千葉］キネマ旬報シアター（4月11日〜）、イオンシネマ千葉ニュータウン、イオンシネマ市川妙典
［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿（4月17日〜※フィルム上映）、池袋シネマ・ロサ、シネスイッチ銀座、MOVIX亀有、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク（4月17日〜）、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、アップリンク吉祥寺（4月17日〜）
［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、109シネマズ川崎（4月17日〜）、シネコヤ（4月11日〜）、小田原コロナシネマワールド、MOVIX橋本
［新潟］イオンシネマ新潟西
［富山］ほとり座（4月18日〜）
［長野］イオンシネマ松本、上田映劇
［静岡］静岡シネ・ギャラリー
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ岡崎、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港
［三重］109シネマズ四日市（4月17日〜）
［京都］MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、土間シネマ（4月13日〜）、イオンシネマ茨木、イオンシネマ大日、イオンシネマりんくう泉南
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［鳥取］シネマドア（4月17日〜）
［広島］八丁座、シネマ尾道
［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16
［佐賀］109シネマズ佐賀（4月17日〜）
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］ガーデンズシネマ
※上映劇場が変更となる場合あり
※チケットは各劇場にて販売
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスは利用不可）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合あり
