4日（水）は北海道太平洋側では大雪やふぶき。関東や東北では暴風に警戒が必要です。

【4日（水）の天気】

低気圧が関東の東へぬけて、午後は発達しながら東北の太平洋沿岸を北上する見込みです。低気圧が近づく北日本の太平洋側では湿った大雪や暴風に警戒が必要です。東北南部の雪は次第にやんできていますが、雪がやんだ後、さらに風が強まり北寄りの暴風が吹くおそれがあります。東北北部や北海道は、翌朝にかけて大雪やふぶきになりそうです。湿った重たい雪が吹き付けますので、なだれや停電、倒木などに注意してください。また、北日本の日本海沿岸にも別の低気圧があるため、日本海側でも湿った雪が降っています。北陸でも引き続き、雨や風の強まるところがあるでしょう。関東〜九州は晴れますが、北風が強く花粉が多く飛びそうです。特に、低気圧通過後の関東沿岸部では暴風や高波に警戒してください。

●予想24時間降雪量（5日朝まで、多いところ）

北海道太平洋側 60センチ

東北太平洋側 40センチ

●予想最大瞬間風速

関東（海上） 35メートル

関東（陸上） 30メートル

東北太平洋側 30メートル

【予想最高気温】（前日差）

関東では真冬の寒さは和らぎますが、北風が冷たく感じられそうです。

札幌 3℃（-1）

仙台 9℃（＋4）

新潟 11℃（＋2）

東京 14℃（＋3）

名古屋 13℃（-2）

大阪 11℃（-2）

鳥取 10℃（-1）

高知 16℃（-4）

福岡 13℃（±0）

【週間予報】

■西日本

5日（木）は山陰でも日差しが戻ってきますが、6日（金）〜7日（土）は広く雨が降るでしょう。8日（日）は晴れて、お出かけ日和になりそうです。

■北日本・東日本北日本や北陸では、5日（木）にかけて雨や雪の残るところありますが、6日（金）は広く晴れるでしょう。7日（土）は新たな低気圧が通過するため、各地で雨・風強まって荒れた天気になりそうです。8日（日）以降は寒気が入って空気がヒンヤリ、北日本ではふぶくところがあるでしょう。