結成25周年・Base Ball Bear「トレンドは追わない」“冬限定のパフェ”や“ソンス”など、歌詞に込めた思いとは？【インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。
この記事の画像を見る
結成25周年を迎えるBase Ball Bear。新譜『Lyrical Tattoo』では、彼らの原点回帰ともとれるシンプルなギターロックサウンドに、メッセージ性の強い言葉が並ぶ。
堀之内大介さん（以下、堀之内）：たくさんの音を重ねるサウンドが当たり前の中、僕たちはライブでリアルにこの時しかできない3人が鳴らしている音だけで楽曲を構築しているんです。その温度や音の隙間が、今の僕たちの強みなのかもしれません。
関根史織さん（以下、関根）：25年もの間、トレンドを意識せずに活動し続けているのに、お客さんがずっとついてきてくれているのは、大きな自信になっています。
小出祐介さん（以下、小出）：もちろん、新しい音楽は勉強のために聴いたりはしますが、結局自分がやりたいのは、バンドを始めたときに好きだった音楽の作品性、ムードなんです。良くも悪くも、トレンドを追いかけた瞬間、過去になるんですよね。だからこそ、最初に信じたものを追いかけ続けることが、自分にとっての命題だと思っています。
そんな曲に乗る歌詞は、とても真っ直ぐだからこそ、素直に心に届く。
小出：歌詞を書き続けていくうちに、もっと詩的でポエティックなものでいいのではと思ったんですが、今回できた曲はサウンドが太いせいか、曲側が『“詩”じゃなくて“歌詞”にしろよ』って要求してきた気がして（笑）。あらためて、曲と歌詞の関係性の深さを感じました。
関根：今作の歌詞には、“冬限定のパフェ”や“ソンス”などの単語が入っていてすごく面白くて。かと思えば“分からないことは分からないままでいい”といった革新的なメッセージもあり、すごく楽しめました。
堀之内：バンド内での流行り言葉も入っていて。聴くほどに発見があるので、音と歌詞、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
取材・文：吉田可奈
べーすぼーるべあー●小出祐介、堀之内大介、関根史織による3ピースバンド。2001年に同じ高校に通うメンバーでの学園祭出演をきっかけにバンドを結成。06年、Mini Album『GIRL FRIEND』でメジャーデビュー。18年からは主宰レーベル『Drum Gorilla Park Records（DGP RECORDS）』をスタート。今年はツアーの開催を控えている。
この記事の画像を見る
結成25周年を迎えるBase Ball Bear。新譜『Lyrical Tattoo』では、彼らの原点回帰ともとれるシンプルなギターロックサウンドに、メッセージ性の強い言葉が並ぶ。
堀之内大介さん（以下、堀之内）：たくさんの音を重ねるサウンドが当たり前の中、僕たちはライブでリアルにこの時しかできない3人が鳴らしている音だけで楽曲を構築しているんです。その温度や音の隙間が、今の僕たちの強みなのかもしれません。
小出祐介さん（以下、小出）：もちろん、新しい音楽は勉強のために聴いたりはしますが、結局自分がやりたいのは、バンドを始めたときに好きだった音楽の作品性、ムードなんです。良くも悪くも、トレンドを追いかけた瞬間、過去になるんですよね。だからこそ、最初に信じたものを追いかけ続けることが、自分にとっての命題だと思っています。
そんな曲に乗る歌詞は、とても真っ直ぐだからこそ、素直に心に届く。
小出：歌詞を書き続けていくうちに、もっと詩的でポエティックなものでいいのではと思ったんですが、今回できた曲はサウンドが太いせいか、曲側が『“詩”じゃなくて“歌詞”にしろよ』って要求してきた気がして（笑）。あらためて、曲と歌詞の関係性の深さを感じました。
関根：今作の歌詞には、“冬限定のパフェ”や“ソンス”などの単語が入っていてすごく面白くて。かと思えば“分からないことは分からないままでいい”といった革新的なメッセージもあり、すごく楽しめました。
堀之内：バンド内での流行り言葉も入っていて。聴くほどに発見があるので、音と歌詞、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
取材・文：吉田可奈
べーすぼーるべあー●小出祐介、堀之内大介、関根史織による3ピースバンド。2001年に同じ高校に通うメンバーでの学園祭出演をきっかけにバンドを結成。06年、Mini Album『GIRL FRIEND』でメジャーデビュー。18年からは主宰レーベル『Drum Gorilla Park Records（DGP RECORDS）』をスタート。今年はツアーの開催を控えている。