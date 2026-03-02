による実写版「ONE PIECE」シーズン2の見どころの一つは、敵集団・バロックワークスの登場だ。共同ショーランナーを務めるジョー・トラッツが、クエンティン・タランティーノ監督作『キル・ビル』シリーズを引き合いに出しながら、“悪役”としての魅力を解説している。

原作漫画『ONE PIECE』に登場するバロックワークスは、社員約2000人から成る秘密犯罪組織。ボスであるMr.0から指令を受けるエージェントには12名＋1匹が存在し、男性は「Mr.＋ナンバ－」、女性は祝日や曜日にちなんだコードネームを名乗りペアを組んでいる（Mr.2は例外）。Mr.5以上の「オフィサーエージェント」は、そのほとんどが悪魔の実の能力者だ。

トラッツは「作品の良し悪しはヴィラン次第」としたうえで、「だから、今シーズン最もワクワクしたのはバロックワークスなんです」と米に語っている。

「彼らはタランティーノの『キル・ビル』風の暗殺者集団で、クレイジーな超能力を持っています。ただ悪事を働くだけでなく、見た目もイケてる。彼らのスタイルそのものが物語の一部で、それを確立していくのは本当に楽しかったですね。」

製作チームが特に気に入っているのは、バロックワークスが麦わらの一味の「”暗い鏡”として機能する点」だという。

「僕たちは、麦わらの一味が結束し、お互いの夢を支え合う姿を見てきました。でも（今回登場する）バロックワークスのエージェントたちは、組織で出世するために、自分より上位の誰かが死なないとならない。それが昇進の条件なんです。

麦わらの一味が協力し合おうとする一方で、敵たちはすぐにお互いを裏切り、時に対立する。それは面白いだけでなく、麦わらの一味の特別さをいっそう際立たせています。」

個性的なキャラクターがそろうバロックワークスは、原作ファンからの人気も高い。トラッツが指摘したように、コードネーム制や奇抜なビジュアルという点で『キル・ビル』の暗殺者チームを思わせる部分がある。また麦わらの一味との対比構造は、原作コミックス21巻・22巻の表紙でも象徴的に描かれていた。

シーズン2では、Mr.3＆ミス・ゴールデンウィーク、Mr.5＆ミス・バレンタイン、Mr.9＆ミス・ウェンズデーといった強烈コンビが続々登場。初めて漫画やアニメでバロックワークスを目にした時のワクワク感を再び味わえそうだ。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。

