マーベル『スパイダーマン』シリーズ最新作にして初の実写ドラマ作品となる『スパイダー・ノワール』より、吹替版予告編が公開された。

主演ニコラス・ケイジの吹替を務めるのは、『スパイダーマン：スパイダーバース』（2018）に引き続き大塚明夫。配信の本ドラマは白黒版とカラー版で登場することに合わせ、予告編映像も2パターン用意されている。

本作は1930年代を舞台に、老いて運に見放された私立探偵が、ニューヨークの街で唯一無二のスーパーヒーローとして生きてきた過去と向き合う物語。これまでの『スパイダーマン』作品とは一線を画す内容だ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

大塚ボイスが渋い。「あの音が、思考と衝動をなんとか抑え込んでいた……大抵は」「バーで何人かブン殴った。で、酔った。ベロベロに」「正直、人生の意味を見失ってる」ハードボイルドな作風にぴったりのセリフが、日本語でこだまする。

製作総指揮には、『スパイダーバース』のフィル・ロード＆クリス・ミラーが参加。ショーランナー・製作総指揮は、「パニッシャー」（2017-2019）のスティーブ・ライトフット、『ザ・ロストシティ』（2022）『モータルコンバット』（2021）のオーレン・ウジエル。ソニーズ・スパイダーマン・ユニバース作品を手がけてきたエイミー・パスカル、『エノーラ・ホームズ』シリーズのハリー・ブラッドビアも製作総指揮に名を連ねる。ブラッドビアは第1・2話の監督も兼任する。

「スパイダー・ノワール」カラー版&白黒版は2026年5月27日、Prime Videoで独占配信。どっちのバージョンで観る？

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。