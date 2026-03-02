人気ゲーム「ゴッド・オブ・ウォー」の実写版ドラマシリーズより、待望のファーストルックが届いた。

ドラマ版「ゴッド・オブ・ウォー」は、Amazon MGM Studiosとソニー・ピクチャーズ テレビジョン、PlayStation Productionsによる共同製作。主人公であるクレイトスは、生まれながらの神でありスパルタの戦士。ドラマ版では、最愛の妻フェイを亡くしたクレイトスが、妻の望みである最高峰からの遺灰散布のため、疎遠だった息子アトレウスを連れて旅に出る。神々やモンスターとの戦いをともなう壮大な冒険のなか、クレイトスは息子により良い神となることを、アトレウスは父により良い人間となることを教えようとする……。

公開されたファーストルックでは、灰白色の肌に赤いタトゥーを刻んだクレイトスが、霧が立ち込める森の中で真剣な表情を浮かべながら、息子アトレウスに弓の射方を教えるシーンが切り取られている。

クレイトス役で主演するのは、ドラマ「サンズ・オブ・アナーキー」（2008-2012）や「ウォーキング・デッド」シーズン9・10などに出演したライアン・ハースト。アトレウス役には、「ロング・ブライト・リバー」（2025）「ナイト・エージェント」シーズン3などのカラム・ヴィンソンが起用された。

そのほか、オーディン役で「HOMELAND」のマンディ・パティンキン、バルドル役で『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（2025）のエド・スクライン、ヘイムダル役で「オレたちブーツ」のマックス・パーカー、ソー役で『オペレーション・ナポレオン ナチスの陰謀』（2023）のオラフル・ダッリ・オラフソン、シフ役で『フォールガイ』（2024）のテリーサ・パーマー、ミーミル役で「ホーンテッド・ホテル」のアラステア・ダンカン、シンドリ役で『ジングル・オール・ザ・ウェイ2』（2014）のジェフ・グルカ、ブロック役で『ウォッチメン』（2009）のダニー・ウッドバーンが出演する。

ショーランナー・脚本・製作総指揮は、「フォー・オール・マンカインド」（2019-）や「アウトランダー」（2014-）のロナルド・D・ムーア。また、第1話・第2話の監督は「SHOGUN 将軍」（2024）や「ザ・ボーイズ」（2019-）のフレッド・トーイ（フレデリック・E・O・トーイ）が務める。

製作総指揮にはムーアのほか、「アウトランダー」のマリル・デイヴィス、ゲーム版シリーズのコリー・バルログ、「フォー・オール・マンカインド」のナレン・シャンカール、「フォールアウト」のマシュー・グラハム、『アンチャーテッド』（2022）のアサド・キジルバシュ、『ウソツキは結婚のはじまり』（2011）のジェフ・ケッチャム、『グランツーリスモ』（2023）のヘルマン・フーストらが参加している。

ドラマ「ゴッド・オブ・ウォー」の配信時期は未定。すでに2シーズンの製作が決定している。

Source: