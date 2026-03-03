リーアム・ニーソン＆ザッカリー・リーヴァイ共演、イラン舞台の救出作戦描くスリラー映画が米公開決定

『スター・ウォーズ エピソード1／ファントム・メナス』や『シンドラーのリスト』のリーアム・ニーソンと『シャザム!』シリーズのザッカリー・リーヴァイが共演するイラン舞台のスリラー映画『ホテル・テヘラン（原題：Hotel Tehran）』が2026年後半に北米にて劇場公開となることがわかった。米が報じている。

本作は、元CIA工作員ラリー（ニーソン）とタッカー（リーヴァイ）らが、過去の任務に端を発する危険な救出作戦に挑む物語。舞台はイランの首都テヘラン。緊迫した状況下で展開されるミッションを描く。

プロジェクトは、元CIA特殊作戦部隊将校バゼル・バズのアイデアを基に始動。新設の独立系映画スタジオ「Inaugural Entertainment」が米国内配給権を獲得し、2026年後半の全米公開を目指している。

キャストにはニーソン、リーヴァイほか、元フットボール選手の経歴も持つクインシー・アイザイア、『ハンガー・ゲーム』シリーズのウェス・チャサム、「シングル・ペアレンツ」のジェイク・チョイ、「LOST」のタイタス・ウェリヴァー、イラン系俳優のエルナーツ・ノロウツィ、ナヴィド・ネガーバンら多様な面々が揃う。

監督・脚本を務めるのは、『BUNRAKU』などで知られるガイ・モシェ。モシェは本作について「『ホテル・テヘラン』は、スリリングな体験であると同時に、忠誠心や贖罪、そして紛争がもたらす人的犠牲を描く物語でもあります」とコメント。「フィクションではありますが、私自身の人生経験が物語に影響を与えています。これ以上ないほど献身的な俳優陣と製作陣と共に、このビジョンを実現できたことを誇りに思います」と語っている。

また、プロデューサーのマシュー・ザミアスは「初期段階から、繊細なキャラクター描写を軸にした世界規模のスリラーを目指してきました」と述べた。

北米以外の公開情報は現時点では明らかになっていない。地政学的緊張が続く中での公開となるだけに、その描写のリアリティや時代性にも注目が集まりそうだ。

