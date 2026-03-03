強烈なブラックジョークと映画パロディでお馴染みの『最終絶叫計画』シリーズ第6弾『Scary Movie 6』より、最新ネタ満載の予告編映像が公開された。楽曲はエミネムの『Without Me』だ。

冒頭シーンの地下鉄に登場するのは、『13日の金曜日』ジェイソン、『悪魔のいけにえ』レザーフェイス、そして日本未公開の『ハートアイズ』の殺人鬼ハートアイズ。続いて『M3GAN ミーガン』のミーガン人形がミーム化したダンスを披露したかと思えば、その正体は『スクリーム』ゴーストフェイス。

乗客の女性がナイフで刺されると、近くの乗客が「なんてこと！彼女が刺された！」と叫ぶ。しかし刺された本人は「彼女（her）じゃない！私の代名詞は“they/them”！だから“them"が刺された！」とジェンダー事情を逆手に取ったブラックジョークをいきなり投下する。

映像では『ハロウィン』『ゲット・アウト』『スマイル』『罪人たち』『WEAPONS/ウェポンズ』『テリファー』『ロングレッグス』『サブスタンス』などのパロディも続々登場。際どい政治ネタ、ジェンダーネタ、そして下ネタも躊躇うことなくぶっ込まれている。

『最終絶叫計画』シリーズは、主人公が殺人鬼と戦うさまをブラックユーモアたっぷりに描いたホラー・コメディで、ヒット映画の有名シーンや“あるある”を風刺したパロディネタを盛り込んでいるのが特長だ。最新作の監督はマイケル・タイデス。

『Scary Movie 6（原題）』は2026年6月12日に米公開。