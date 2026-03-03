の実写版「ONE PIECE」シーズン2より最終予告編が到着した。いよいよ2026年3月10日（火）より配信開始となる。

予告編は“偉大なる航路（グランドライン）”を舞台に、島ごとに全く異なる世界観を描き出している。冒頭のウイスキーピークではロロノア・ゾロが登場し、Mr.9らバロックワークスの面々を相手に“100人斬り”を展開。ローグタウンでは、麦わらの一味それぞれがアクロバティックな戦いを披露し、圧巻のアクションで魅了する。

雪に覆われた幻想的なドラム王国では、トニートニー・チョッパーが“脚力強化（ウォークポイント）”の形態でそりを引くシーンが登場。巨大クジラ・ラブーンの待つ双子岬では、タイトルロゴでされていた通り「ルンバー海賊団」が堂々とお目見えしている。リトルガーデンでは迫力満点の恐竜たちが姿を現し、その圧倒的なスケールに目を奪われる。

能力バトル面では、ミス・バレンタインの“キロキロの実”、スモーカーの“モクモクの実”、ワポルの“バクバクの実”といった悪魔の実の能力が見事に映像化され、アクション、ビジュアルともに見応え抜群の仕上がりだ。

シーズン2では、ルフィと麦わらの一味は、さらなる強敵とかつてない過酷な冒険に立ち向かう。目指すは謎と危険に満ちた伝説の海域“偉大なる航路 （グランドライン）”。世界最大の秘宝を求め、何が起きてもおかしくない未知の領域へと進む彼らの前に、奇怪な島々や恐るべき新たな敵の一団が待ち受ける。

Netflix シリーズ「ONE PIECE」シーズン2は、2026年3月10日（火）世界独占配信。