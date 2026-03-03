世界的な人気を誇るゲームキャラクター、ソニック・ザ・ヘッジホッグの実写映画『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第4作の撮影がスタートした。

第4作でも監督を務めるジェフ・ファウラーが自身のを更新し、「準備万端。『ソニック・ザ・ムービー』第4作は現在撮影中。2027年3月に世界中の映画館で公開」と報告。あわせて、初登場キャラクターとなるエミー・ローズのハンマーを手に、カチンコを持つ自身の後ろ姿を写した写真を公開。ピンクのネオンカラーで稲妻が走る「4」のロゴも添えられている。

エミー・ローズ役には、『アナと雪の女王』シリーズのアナ役で知られるクリステン・ベルが決定しているが、第4弾に復帰するキャストは正式に発表されていない。前3作ではベン・シュワルツが主人公ソニックの声を担当し、第3作にはナックルス役でイドリス・エルバ、テイルス役でコリーン・オショーネシーが続投。実写キャラクターのドクター・ロボトニック役でジム・キャリー、トム役のジェームズ・マースデン、トムの妻マディ役のティカ・サンプター、エージェント・ストーン役のリー・マジドゥーも復帰し、シャドウ役としてキアヌ・リーブスが新たに加わった。

この投稿をInstagramで見る

シリーズは、2020年の第1作『ソニック・ザ・ムービー』を皮切りに、2022年『ソニック・ザ・ムービー／ソニック VS ナックルズ』、2024年『ソニック×シャドウ TOKYO MISSION』とハイペースで3部作が製作され、シリーズ累計の全世界興行収入は約12億ドルに到達。2024年にはスピンオフドラマ「ナックルズ」（2024）も製作された。

なお、『ソニック』ユニバースの新たなイベント映画（タイトル未定）もで、2028年12月に米国公開予定。ユニバースは拡大を続けている。

『ソニック・ザ・ムービー』シリーズ第4作は現在撮影中で、2027年3月19日に米国公開予定。

Source: