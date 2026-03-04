大谷本人が厳選、3月4日から全国店舗などで順次展開

ドジャース・大谷翔平投手がブランドアンバサダーを務めるBOSS（ボス）は4日、最新コレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」を発表した。過去2度のカプセルコレクションの成功を受けたもので、大谷自身が厳選した洗練されたメンズウェアを提案する。

本コレクションは、伝統と現代性が調和したクリーンなシルエットや機能性が特徴となっている。ラインナップは、クラシックなジャケットやパフォーマンススーツ、上質なデイリーウェアなどで構成。大谷のパーソナルスタイルから着想を得た数量限定のボンバージャケットも登場し、同アイテムには大谷やベースボールを象徴するモチーフが刺繍パッチで施されている。

キャンペーンの核となるコンセプトは「The Quiet Force（静の力）」。光と影のコントラストで「マインドフルネス」や「規律」といった価値観を表現しており、言葉ではなく行動で示す大谷の姿勢を体現しているという。大谷は名古屋で野球日本代表「侍ジャパン」に合流した際にもそのジャケットを着用していた。

コレクションは、4日から全国のBOSS店舗やオンラインストアなどで展開される。また、松坂屋名古屋店では17日までの期間でポップアップを開催。WBC開催期間中には、東京ドームシティや渋谷、表参道など都内主要エリアで大谷をフィーチャーしたビジュアルも掲出される予定で、さらなる注目を集めることになりそうだ。（Full-Count編集部）