スピードワゴン井戸田潤の美人妻、“家族4人で初”プリクラ公開に反響「笑顔が輝いてる」「手書き文字が平成風で可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/04】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が3月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族4人で撮ったプリクラを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】井戸田潤の33歳美人妻「パパとママの笑顔が輝いてる」長男＆次男抱っこした家族4人初プリクラ
蜂谷は「チビバーグは寝てたけど一応4人で初プリ」「平成プリで撮ったよ！」とつづり、家族4人で撮ったプリクラを公開。井戸田と蜂谷の間に長男、さらに蜂谷が抱っこ紐で次男を抱いた、家族4人が密着した姿を披露した。
この投稿は「理想の家族写真」「幸せがあふれてる」「手書き文字が平成風で可愛い」「パパとママの笑顔が輝いてる」「エモいプリクラ最高」「愛情たっぷりなのがわかる」といった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）

