影山優佳、ミニスカゴルフウェアで美脚披露「可愛すぎて驚いた」「上品な雰囲気に圧倒」の声
【モデルプレス＝2026/03/04】元日向坂46の影山優佳が3月2日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】24歳元日向坂「ナイススイング！」りんご柄ゴルフウェア姿が可愛すぎる
影山は「新作のウェアを着用させていただきました」とつづり、ゴルフウェアを着用し、クラブを振っている姿を投稿。白い半袖トップスと「りんごが可愛すぎる…！」との感想が漏れたりんごモチーフのミニスカートのコーディネートで、スカートからは美しい脚がスラリと伸びている。さらに影山は「撮影を通じてゴルフの練習熱がさらに高まりました！がんばらないと」と決意を示している。
この投稿に「可愛すぎて驚いた」「上品な雰囲気に圧倒」「リンゴウェア似合ってる」「笑顔が素敵」「ナイススイング！」などと注目が集まっている。（modelpress編集部）
