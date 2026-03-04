工藤静香「シンプルで簡単」和菓子レシピ公開に絶賛の声「ぷるぷるで美味しそう」「オリジナルで作れちゃうの尊敬」
【モデルプレス＝2026/03/04】歌手の工藤静香が3月3日、自身のInstagramを更新。手作り和菓子の作り方を公開した。
【写真】キムタクの55歳妻「ぷるぷるで美味しそう」手作り“自分なりのココナッツ葛餅”
工藤は「ココナッツ葛餅のレシピ書いておきます。以前になかなか手に入らない葛餅をいただいたらココナッツの味だったので、自分なりのココナッツ葛餅を作ってみたのがきっかけです」とコメントし、レシピを動画で紹介。「とてもシンプルで簡単です。作ってみてください！」とファンに呼びかけた。
材料について「ココナッツミルク1缶」「糖質、粉なら何でも良いです！私はてんさい糖で！大さじ3杯から4杯、こういうのは甘い方がおいしいです！」「葛粉 大さじ3杯から4杯、多く入れれば硬くなるし、柔らかいのが好みであれば少なめに！最初に少量のお水で解いてから入れてください」と説明し、それらを火にかけながら混ぜる様子、「ちょっと甘いぐらいが美味しい」と口にしながら味見をする場面、キッチンペーパーを敷いた平らな容器に移したところなどを公開した。
この投稿に、ファンからは「作ってみます」「ぷるぷるで美味しそう」「ヘルシー」「間違いなく美味しい」「オリジナルで作れちゃうの尊敬」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
