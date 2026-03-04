遺伝子強すぎ…俳優クォン・サンウ、高身長イケメン長男と“密着親子ショット”！母ソン・テヨンも「ハート」で反応

俳優クォン・サンウと女優ソン・テヨン夫妻の長男、ルクヒ君が父親とのツーショットを公開し、その完成されたビジュアルに大きな注目が集まっている。

3月4日、ルクヒ君は自身のSNSを更新した。

【画像】クォン・サンウの息子、高身長イケメンに！

公開された写真には、父クォン・サンウとリラックスした様子でカメラを見つめる姿や、親子で仲睦まじくスマートフォンの画面を覗き込む姿が収められている。どこか雰囲気の似た“イケメン親子”の姿に、母であるソン・テヨンも自身のSNSを通じてハートの絵文字を送り、愛情たっぷりな反応を見せた。

（写真＝ルクヒ君SNS）クォン・サンウ（左）とルクヒ君

なお、クォン・サンウとソン・テヨンは2008年に結婚し、現在は一男一女の親。一家は子供たちの教育環境のため、アメリカ・ニュージャージー州に拠点を置いて生活している。

とりわけ長男のルクヒ君は、身長182センチという抜群のスタイルに加え、父親譲りの高い運動神経を兼ね備えた逸材として知られている。今年は大学受験を控えているとのことで、才色兼備な「スターの二世」の成長に、ファンからも多くの関心が寄せられている。

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。